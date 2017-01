Assalto milionário ao El Corte Inglés

CM fonte policial.



O Correio da Manhã falou com Arlindo Vasconcelos, um dos responsáveis do El Corte Inglés de Vila Nova de Gaia, que remeteu esclarecimentos para o gabinete de relações externas.



"Estamos a falar de pessoas que certamente conheciam os cantos à casa. Terá sido um ataque planeado ao pormenor", indicou aofonte policial.falou com Arlindo Vasconcelos, um dos responsáveis do El Corte Inglés de Vila Nova de Gaia, que remeteu esclarecimentos para o gabinete de relações externas.

Entraram pelas montras do café Starbucks, que partiram, e rapidamente acederam ao interior do edifício do El Corte Inglés, na avenida da República, em Vila Nova de Gaia. Com livre acesso às várias lojas, o grupo de ladrões encapuzados, composto por cinco ou seis elementos, dirigiu-se aos artigos de ourivesaria. Roubaram sobretudo joias e relógios, cujo valor atinge milhares de euros. O furto milionário é agora investigado pela PSP.O alerta foi dado à esquadra da PSP de Vila Nova de Gaia, na madrugada de quarta-feira. Passavam poucos minutos da 01h00 quando o carro-patrulha se dirigiu ao local, mas, quando os agentes chegaram, os ladrões já tinham fugido.De acordo com as autoridades, o grupo entrou pelo Starbucks - que tem livre trânsito para o restante edifício. Partiu os vidros das portas e das montras, e, de cara tapada, dirigiu-se à zona das ourivesarias. Para trás, o gang deixou um rasto de destruição. As autoridades presumem que o gang teria deixado pelo menos dois carros estacionados estrategicamente para a fuga, em direção à A44, junto à superfície comercial.