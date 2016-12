Assaltos a moradias rendem 100 mil euros

Já em Prazins Santo Tirso, Guimarães, os ladrões arrombaram a janela de uma casa de onde levaram 50 mil euros em peças de ouro, 20 mil euros em notas e ainda três televisores.

A vaga de furtos em moradias não abranda nos concelhos de Vila Nova de Famalicão e Guimarães. Mais duas habitações foram assaltadas na quinta-feira à tarde, quando os proprietários se ausentaram por períodos curtos. Os ladrões roubaram mais de 100 mil euros entre dinheiro, ouro, um carro e televisores.O Núcleo de Investigação Criminal (NIC) da GNR está a investigar, enquanto a população se mostra muito assustada com os crimes que têm acontecido nas últimas três semanas e que ascendem já a centenas de milhares de euros."Saí de casa às 14h00 e cheguei duas horas depois. Foi o suficiente para arrombarem a porta da frente e roubarem tudo: várias peças de ouro, dinheiro que tinha amealhado, televisões e até um carro do meu filho que estava na garagem. Tiveram tempo para tudo", começa por explicar Constantino Sousa, um ex-emigrante que está reformado e vive há 16 anos em Abade de Vermoim, Famalicão. "Foi a primeira vez que fui assaltado, já nem consegui dormir. A minha mulher também está muito abalada. Deixaram tudo revirado. É assustador e ninguém viu, embora a casa esteja junto a uma estrada muito movimentada e tenha acontecida em plena luz do dia", remata a vítima, que tinha seguro para alguns dos bens.