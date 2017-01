Assaltou banco no centro do Porto com bomba de ar

Ladrão entrou na dependência da Caixa Geral de Depósitos, no centro do Porto, durante a manhã de segunda-feira



O suspeito tem graves problemas de alcoolismo e já esteve internado numa instituição, de onde fugiu. Atualmente vivia em pensões. Presente a tribunal ficou em prisão preventiva.



O assaltante tinha já efetuado um roubo consumado a 28 de novembro do ano passado na CGD junto ao Hospital de S. João. Também terá ameaçado o funcionário com uma bomba de encher pneus, mas este tê-la-á confundido com uma arma . Conseguiu levar mil euros.O suspeito tem graves problemas de alcoolismo e já esteve internado numa instituição, de onde fugiu. Atualmente vivia em pensões. Presente a tribunal ficou em prisão preventiva.

O que achou desta notícia?







100% Muito insatisfeito

100%





Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







100% Muito insatisfeito

100%





Muito satisfeito pub

O homem, de 50 anos, entrou na segunda-feira de manhã na Caixa Geral de Depósitos junto ao jardim de São Lázaro, no Porto, para realizar um assalto. Ameaçou um dos funcionários com uma bomba de encher pneus e exigiu o dinheiro da caixa. O funcionário apercebeu-se que a arma era falsa e foi negando a entrega de qualquer quantia. A demora levou a que o ladrão decidisse fugir. Foi perseguido pelo funcionário, que, com a ajuda de um cliente, o apanhou.O ladrão, um informático desempregado, foi formalmente detido pela Polícia Judiciária do Porto. Possui já antecedentes criminais."O funcionário veio ao café, logo depois do assalto, e estava ainda em estado choque", contou um comerciante.Após apanhar o assaltante, na avenida Rodrigues Freitas, o funcionário alertou a PSP do Porto. "Quando me apercebi do aparato policial, estava o ladrão já algemado a entrar dentro do carro. Foi tudo muito rápido, os polícias chegaram logo", contou a mesma testemunha.