Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Assassina reformado por lugar de pescaria

Discussão fatal para homem de 61 anos, empurrado para a morte perto da estação fluvial da Trafaria.

Por Sérgio A. Vitorino | 01:30

Uma pequena desavença por causa de um lugar para a pesca, no paredão junto à estação fluvial da Trafaria, Almada, acabou com um jovem de 18 anos a empurrar um reformado, de 61, para a morte. A vítima caiu de uma altura de quatro metros em cima de pedras, morrendo de imediato. O crime ocorreu em fevereiro e o homicida fugiu. Andou escondido por várias casas de familiares e foi agora detido pela Polícia Judiciária de Setúbal.



Segundo apurou o CM junto de fontes policiais, a discussão iniciou-se entre a vítima, um reformado residente nas imediações, e familiares do homicida. Começou como uma simples troca de ‘bocas’ sobre a intenção dos segundos de colocar o material de pesca no local onde a vítima se encontrava a pescar.



Quando tudo parecia acalmar, e sem que tivessem ocorrido quaisquer agressões até àquele momento, o jovem surgiu de repente e empurrou o reformado para a morte - declarada minutos depois no local apesar do socorro de INEM e dos bombeiros.



A PJ tem a certeza que o homicida - que vestia um fato de mergulho - conhecia o local e acredita que ele sabia que a maré estava vazia, a altura da queda era elevada (quatro metros) e que o seu empurrão provocaria a morte do reformado. Por isso, o agressor foi indiciado por homicídio qualificado.



Residente no Monte da Caparica, o homem fugiu de imediato, contando com a proteção de familiares que se concentraram no local - entre eles mulheres e crianças. A videovigilância na zona não captou o empurrão, mas haverá imagens da fuga.



Quando a GNR chegou ao paredão, todos se calaram e já o suspeito estava a viajar para longe da Margem Sul. A PJ de Setúbal realizou um demorado trabalho de identificação e localização do suspeito, lutando contra o silêncio das testemunhas - familiares do homicida.