Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Assassina rival a tiro e atropela o cadáver

Júnior Souza, 21 anos, fez 14 disparos sobre vítima e obrigou amigo a passar-lhe com o carro por cima.

Por Paula Gonçalves | 01:30

Júnior Souza, jovem brasileiro de 21 anos, disparou 14 tiros sobre Ismaiel Soares, o segurança conhecido por ‘Isma’, assassinado a 8 de janeiro à porta de uma discoteca em Coimbra. Depois dos disparos, já com a vítima inanimada no chão, ainda obrigou um amigo, que ameaçou com a arma, a passar-lhe com o carro por cima. Dez meses após o crime, Júnior Souza, desempregado, foi acusado pelo Ministério Público de homicídio qualificado.



O crime ocorreu à porta da discoteca Avenue Club, mas tudo começou no interior depois de Thais Abreu, de 23 anos, namorada do homicida, ter agredido a gerente do estabelecimento com uma soqueira.



Fê-lo, segundo a acusação, por numa ocasião anterior o namorado ter sido proibido de ali entrar. A agressora está acusada de ofensa à integridade física qualificada e detenção de arma proibida. O segurança retirou-lhe então a soqueira e o casal deixou o estabelecimento, mas regressou pouco depois.



Foram a casa de um amigo, que também é arguido no processo, buscar um revólver e voltaram à discoteca. Os primeiros tiros foram disparados a partir do carro, conduzido por um amigo.



Após os tiros o condutor arrancou, mas Júnior Souza ameaçou-o com a arma, obrigando-o a voltar para se certificar de que Ismaiel Soares "estava morto", refere a acusação.



Com a vítima no chão disparou várias vezes sobre a cabeça e ordenou ao amigo que lhe passasse com o carro por cima. Fugiu, tendo contado com a ajuda do padrasto, que responde por um crime de favorecimento pessoal.