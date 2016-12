Assassinado à facada por discussão de café

Ontem à tarde, os dois jovens foram ouvidos por um juiz de instrução. Um prestou declarações, enquanto o outro se remeteu ao silêncio. Ficaram ambos em prisão preventiva.



"Temos muito medo destes senhores. Nem me aproximo deles, nem lhes dou muita confiança. Eles têm a alma atrás das costas. Nunca sabemos o que podemos esperar deles", referiu ao CM uma moradora de Veiros, referindo-se aos dois detidos.



José ‘Chino’ era solteiro e trabalhava com um irmão no ramo do alumínio. Vivia numa casa no centro de Veiros com a mãe. "Era bom homem, ainda no dia em que desapareceu tinha feito meio dia de trabalho. Infelizmente morreu desta forma assim tão trágica", frisou um comerciante da freguesia. O funeral de José Oliveira realiza-se hoje de manhã, pelas 10h30.



Para localizar estes objetos, os inspetores da PJ contaram com a confissão de um dos detidos, que os levou até ao poço em causa. O objetivo da dupla era que o corpo submergisse e não fosse encontrado pelos moradores da freguesia.Ontem à tarde, os dois jovens foram ouvidos por um juiz de instrução. Um prestou declarações, enquanto o outro se remeteu ao silêncio. Ficaram ambos em prisão preventiva."Temos muito medo destes senhores. Nem me aproximo deles, nem lhes dou muita confiança. Eles têm a alma atrás das costas. Nunca sabemos o que podemos esperar deles", referiu ao CM uma moradora de Veiros, referindo-se aos dois detidos.José ‘Chino’ era solteiro e trabalhava com um irmão no ramo do alumínio. Vivia numa casa no centro de Veiros com a mãe. "Era bom homem, ainda no dia em que desapareceu tinha feito meio dia de trabalho. Infelizmente morreu desta forma assim tão trágica", frisou um comerciante da freguesia. O funeral de José Oliveira realiza-se hoje de manhã, pelas 10h30.

O que achou desta notícia?







85.1% Muito insatisfeito

85.1%

2.1%

2.1%

12.8% Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







85.1% Muito insatisfeito

85.1%

2.1%

2.1%

12.8% Muito satisfeito Outras 47 pessoas também já deram o seu contributo pub

José Oliveira, de 45 anos, conhecido por ‘Chino’, tinha estado a beber numa tasca de Veiros, em Estarreja, a poucos metros de casa, quando começou a discutir com dois jovens de 22 anos, seus conhecidos. Alcoolizado, foi levado para um local ermo de floresta onde acabou violentamente agredido na cabeça com uma caçadeira de canos serrados e golpeado na barriga com facas de cozinha.No final, os dois homicidas transportaram a vítima inconsciente numa carroça e atiraram-na a um poço. Os dois suspeitos do crime já estão presos.O homicídio ocorreu no sábado, dia 17, mas apenas na quinta-feira de manhã foi encontrado o corpo no fundo de um poço - após buscas feitas pela GNR e pela PJ de Aveiro. Num outro poço, ambos perto do acampamento onde residem os detidos, foram encontradas as facas e a caçadeira.