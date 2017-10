Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Assembleia ouve Paulo Cafôfo sobre queda de árvore que fez 13 mortes na Madeira

Por Lusa | 11:54

A Comissão Especializada Permanente de Saúde e Assuntos Sociais do parlamento madeirense vai ouvir na segunda-feira o presidente da Câmara do Funchal sobre a queda de um carvalho no Monte, que vitimou mortalmente 13 pessoas.



"A comissão enviou um ofício em agosto à Câmara Municipal, mas não obteve resposta e, por isso, decidiu marcar para 30 de outubro a vinda do presidente da Câmara para prestar esclarecimentos", justificou o presidente da comissão especializada, João Paulo Marques.



O pedido de audição do autarca Paulo Cafôfo foi apresentado pelo deputado regional independente (ex-PND) Gil Canha.



Um carvalho de grande porte e com duas centenas de anos abateu em agosto no Largo da Fonte, no Monte, sobre várias pessoas que aguardavam pela passagem da procissão da Nossa Senhora do Monte, causando 13 mortos (dois dos quais estrangeiros, de nacionalidades francesa e húngara) e cerca de cinco dezenas de feridos.



Em setembro, o procurador-adjunto da República na Madeira, Nuno Gonçalves, disse à Lusa que a investigação ao acidente ocorrido na sequência da queda estava "a decorrer" e iria "levar algum tempo".



"Sobre o inquérito, o que posso dizer é que a investigação está a decorrer a cargo da Polícia Judiciária (PJ), que, tanto quanto sei, tem uma equipa específica praticamente dedicada à realização destas diligências, que serão muitas, naturalmente", referiu Nuno Gonçalves à agência Lusa.



O responsável do Ministério Público (MP) adiantou que esta demora se deve à "quantidade de pessoas que têm de ser ouvidas e das diligências a realizar, que são relativamente bastante elevadas".



A Lusa contactou também então a Câmara do Funchal, tendo fonte do gabinete de apoio à presidência do município reiterado que estava em curso "o processo de averiguações pelas entidades judiciais competentes".



"A única preocupação da autarquia é que seja esclarecida toda a verdade, por respeito às famílias e a todos os funchalenses", declarou a mesma fonte.



Inicialmente, surgiram dúvidas sobre a posse legal do jardim sobranceiro ao Largo da Fonte, onde se encontrava o carvalho, tendo Paulo Cafôfo mencionado que os terrenos são propriedade da paróquia do Monte.



Contudo, a paróquia veio esclarecer que a parcela onde estava o carvalho que caiu é "desde tempos imemoriais" de acesso livre e público e "não é atribuída a qualquer pessoa coletiva canónica", pelo que "sempre foram os serviços camarários que cuidaram do terreno".