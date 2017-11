Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Assistente operacional ateou fogo em escola

Danos dos focos de incêndio custaram 75 mil euros.

Por Fátima Vilaça e Liliana Rodrigues | 09:19

Sem qualquer motivação, uma assistente operacional, de 36 anos, ateou cinco incêndios no Centro Escolar Padre Dr. Joaquim Santos, em Cabeceiras de Basto, entre março e setembro. Foi detida pela PJ e confessou os crimes.



A escola estava fechada há dois meses e foi alvo de várias vistorias para despistar as causas do fogo. Mas um novo incêndio, desta vez num carro da câmara municipal estacionado à porta das piscinas do Arco de Baúlhe - para onde a auxiliar tinha sido recentemente transferida -, levou a Polícia Judiciária a suspeitar da mulher. Presente ontem a um juiz, ficou proibida de se aproximar de escolas e está obrigada a submeter-se a tratamento psiquiátrico.



O primeiro incêndio aconteceu em março e tudo levava a crer que se tratava de um problema elétrico. Por razões de segurança, a escola foi encerrada e as aulas foram retomadas três dias depois, após testes e vistorias. Em setembro, novos episódios de incêndio obrigaram ao encerramento da escola e à distribuição dos 350 alunos por outros estabelecimentos. A autarquia estima que os danos causados pelos cinco incêndios ascendam a 75 mil euros.