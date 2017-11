Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Associação de Pais "solidária" com mãe da aluna que divulgou refeição com lagarta

Na passada sexta-feira, a presidente da APAS denunciou a existência de um processo disciplinar à aluna que divulgou o vídeo.

16:37

A Associação de Pais da escola de Braga onde foi filmada uma lagarta numa refeição servida na cantina manifestou-se "publicamente solidária" para "apoiar"a mãe da aluna que divulgou o vídeo, caso esta decida "encetar medidas legais" para apurar responsabilidades.



Numa mensagem publicada na sua página de Facebook, a Associação de Pais e Encarregados de Educação da Escola André Soares (APAS) congratulou-se ainda pelo anúncio por parte da direção da escola da "inexistência" de um processo disciplinar sobre a estudante, embora lembre que a encarregada de educação da estudante contrariou aquela informação.



Na sexta-feira, a presidente da APAS denunciou a existência de um processo disciplinar à aluna que divulgou o vídeo da lagarta num prato servido na cantina daquela escola, tendo no sábado a escola informado o ministério da Educação que não havia nenhum processo contra a estudante. Contudo, a mãe da aluna confirmou à Lusa ter sido chamada à escola e informada da instauração de uma processo disciplinar à filha.



"A Associação manifesta-se publicamente solidária para apoiar a Encarregada de Educação, caso decida encetar medidas legais para o apuramento de responsabilidades, e não perderá o foco essencial da questão que é continuar a insistir num serviço de cantina com alimentação e higiene digna das nossas crianças", lê-se na mensagem.



No texto a Associação de Pais diz ainda ter "o dever de confirmar que dois elementos da Associação testemunharam, a par de inúmeros pais que se encontravam no exterior da escola e até de elementos da estação televisiva SIC, a presença da encarregada de educação na escola na quarta-feira passada".



Segundo a APAS, aqueles elementos "testemunharam a apreensão e o desassossego da mãe ao entrar na escola, devido à requisição imediata de comparência pela direção da escola e testemunharam a sua saída em lágrimas, devido à comunicação, de acordo com a própria, de levantamento de processo disciplinar à filha anunciado pela subdiretora da escola".



Aquela associação refere ainda que a mãe da estudante em causa "viabilizou a divulgação da informação da instauração de processo disciplinar, após lhe ter sido negada a cópia do processo disciplinar para aconselhamento jurídico".



Na terça-feira começou a circular um vídeo na rede social Facebook que mostrava uma lagarta viva no prato de uma refeição servida na cantina da André Soares, uma situação que a direção da escola classificou como "reflexo" da "falta de funcionários" na empresa que ali serve refeições.



A Lusa tentou contactar a direção da escola, que informou "não ter declarações a fazer".