Associação de parceiros da Uber e Cabify reúne com PCP e Bloco

A recém-criada Associação Nacional de Parceiros das Plataformas Alternativas de Transportes vai reunir-se com os grupos parlamentares do Bloco de Esquerda e PCP para discutir a nova lei que regulamenta as atividades de plataformas como a Uber e a Cabify.

A associação, que reúne mais de 40 empresas parceiras das transportadoras alternativas aos táxis contesta o diploma recentemente aprovado.

Uma das críticas diz respeito à obrigatoriedade de identificação das viaturas. "Não podemos ter um cliente num veículo a levar uma pedrada porque alguém o identificou como sendo Uber", diz João Pica, presidente da associação ao site "Economia online'

O dirigente admitiu a precaridade laboral dos condutores da Uber e Cabify, mas avisa que a falta de enquadramento legal impede as empresas de fazer contratos.



A associação pretende reunir-se com todos os grupos parlamentares.

O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito







Muito satisfeito