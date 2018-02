Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Associação em Tondela ainda fechada após tragédia

Cinco doentes continuam a recuperar no hospital de Viseu.

Por T.V.P. | 09:44

A associação recreativa de Vila Nova da Rainha, em Tondela, permanece fechada um mês depois da tragédia que matou 11 pessoas e feriu 35.



Cinco doentes continuam a recuperar no hospital de Viseu, um dos quais está nos Cuidados Intensivos.



A Polícia Judiciária prossegue as investigações depois de o Ministério Público ter instaurado um inquérito para apurar as circunstâncias em que deflagrou o incêndio quando decorria um torneio de cartas.