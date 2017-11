Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Associação preocupada com falta de formação

Quarpesca denuncia dificuldades em formar pescadores devido à falta de investimento.

A Quarpesca - Associação de Armadores Pescadores de Quarteira denunciou a falta de formação para o setor, garantido que está "estagnada", apesar de não haver falta de interessados para tirarem cursos.



Este ano já tentaram realizar várias ações de formação, mas a falta de verba não o tem permitido.



"Foi sugerido por nós a realização de três ações de formação nas nossas instalações este ano, visto que só para o curso de pescador temos 47 inscritos, ao que nos foi transmitido que toda a formação do polo da For-Mar de Olhão, com quem trabalhamos há vários anos, está estagnada devido a falta de verba, à semelhança do que se passa um pouco por todo País", revela o presidente da associação de pescadores, Hugo Martins.



O dirigente garante que tem havido uma procura crescente na formação para o curso de pescador, "quiçá devido à crise que temos atravessado", mas que tem notado que esta área tem vindo a ficar cada vez mais precária nos últimos dois anos.



"Um dos problemas mais sérios que afetam o setor das pescas em Portugal é a falta de mão de obra, e tem sido uma missão complicada atrair jovens para um setor que soma problemas ano após ano", lamenta ainda Hugo Martins, destacando ainda "as quotas de pesca que limitam os lucros, as condições meteorológicas adversas, a elevada burocracia e a falta de uma estratégia de aposta no setor" como os principais problemas.



Face a estes problemas, a associação de Quarteira pergunta: "Qual é o futuro para o setor e como podemos cativar os jovens de uma atividade, já de si não muito apelativa, quando falhamos na formação?".