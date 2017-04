Filho que escondeu cadáver da mãe nega ter ficado com reforma





Pedro Cabrita diz que teve de justificar a vizinhos a ausência da mãe, dizendo "que ela estava a dormir". Mãe e filho viviam sozinhos, com o sustento dos 454 euros de reforma de Maria João Silva. Pedro Cabrita afirma ter feito vários levantamentos da conta da mãe, mesmo após a morte desta. Mas assegura nunca ter pensado em apoderar-se do dinheiro.Na segunda-feira à tarde, a senhoria bateu à porta de casa, e Pedro respondeu que queria "dar-lhe o enterro que ela merece". O cadáver de Maria João Silva terá sido ontem autopsiado, prosseguindo a Polícia Judiciária com a investigação.Pedro Cabrita, por enquanto, continua a viver na casa onde escondia o corpo da mãe idosa enrolado em mantas.

O homem de 43 anos que guardou o cadáver da mãe, de 73, durante cerca de um mês na casa de ambos em Almargem do Bispo, Sintra, nega tê-lo feito para se apoderar da reforma da mãe. "Assustei-me e guardei o corpo",explicou Pedro Cabrita aoSegundo a versão do filho, Maria João Silva, uma professora aposentada, esteve internada em janeiro do corrente ano. "Ela deu uma queda e voltou para casa no fim de janeiro", adiantou Pedro Cabrita.Pedro Cabrita disse ao nosso jornal que a mãe piorou ao voltar a casa, e veio a falecer a meio de março. Sem saber precisar a data do óbito da progenitora, o desempregado de 43 anos afirma ter ficado sem saber o que fazer. "Lembrei-me de que ela sempre me disse que nunca quis ser sepultada, e sim cremada", explicou.