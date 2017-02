Ataca à facada devido a uísque

Após o ataque, o agressor fugiu e não regressou mais à freguesia de São Pedro da Cova. Foi localizado há poucos dias, tendo a Polícia Judiciária do Porto anunciado ontem a sua detenção.



O suspeito foi ouvido por um juiz de instrução criminal, mas, ao fecho desta edição, desconhecia-se as medidas de coação aplicadas. Os donos do café garantiram ao CM que não assistiram à agressão.



A discussão começou no interior de um café na travessa D. Pedro IV, em São Pedro da Cova, Gondomar, por causa de um uísque que um dos dois intervenientes terá provado sem a autorização do outro. O certo é que ‘Guto’, de 22 anos e nacionalidade romena, acabou por esfaquear outro homem nas costas, já no exterior do café. O crime ocorreu a 27 de novembro último e o agressor foi agora detido pela Polícia Judiciária do Porto."Eles começaram a discutir por causa do uísque. Depois, já na rua, tiveram início os confrontos, que terminaram com um a esfaquear o outro", explicou aouma testemunha.O crime ocorreu já depois das 03h00. Além do agressor e da vítima, estavam nas imediações outros clientes do café, que terão assistido a tudo.