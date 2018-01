Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Ataca amigo com faca ao descobrir traição

Orlando não aceitou que a mulher o trocasse pelo amigo que ele levava para jantar em casa.

Por Francisco Manuel | 01:30

Após descobrir que o amigo e colega de trabalho que habitualmente convidada para jantar e dormir em casa o estava a trair com a mulher, o operário da construção civil, Orlando Gonçalo, de 38 anos, esfaqueou-o.



A vítima ficou inconsciente, mas escapou com vida após uma cirurgia de urgência no hospital de Santa Maria da Feira. Orlando, que se encontra agora em prisão domiciliária, está a ser julgado por tentativa de homicídio. A vítima e a então mulher do agressor mantêm a relação amorosa.



Tudo aconteceu no dia 16 de maio do ano passado, em Santa Maria de Lamas, um dia após Maria Ferreira ter anunciado ao marido que o ia deixar porque tinha um relacionamento com Joaquim. Orlando combinou falar com ambos no dia seguinte. Segundo a acusação do Ministério Público (MP) consultada pelo CM, o marido traído saiu de casa já com uma navalha escondida junto ao corpo. Deixou que Maria e Joaquim conversassem nas proximidades do prédio, até que, sem que ninguém o esperasse, o agressor puxou a mulher para o interior do edifício e atacou o amigo com socos e empurrões.



Quando o agredido já se encontrava caído, colocou-se em cima dele e desferiu-lhe um golpe com a navalha, atingindo-o no abdómen. Segundo o MP, Joaquim só sobreviveu devido à pronta intervenção dos bombeiros e INEM e depois da equipa médica da urgência hospitalar. Perante o coletivo de juízes, Orlando garantiu que não teve intenção de matar.