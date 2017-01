Ataca e viola senhoria na Passagem de Ano

O detido foi ontem presente a um juiz no Departamento de Investigação e Ação Penal de Faro para primeiro interrogatório e aplicação de medidas de coação. Ficou sujeito a prisão preventiva enquanto aguarda pelo julgamento.

O homem, de 26 anos, tinha acabado de voltar a casa, na madrugada de 1 de janeiro, em Almancil, Loulé, após comemorar a Passagem de Ano. A morar num anexo da residência da senhoria, foi bater à porta da mulher, de 75, com o pretexto de ter uma avaria na bomba de água. Quando esta abriu a porta, atacou-a, arrancando-lhe a roupa, e, num dos quartos da casa, consumou a violação. A Diretoria do Sul da Polícia Judiciária anunciou ontem a detenção do suspeito.Após o crime, a mulher, inglesa, conseguiu fugir para a rua, aos gritos, à procura de ajuda. Um condutor que passava na zona parou o carro e alertou a GNR. Uma patrulha deslocou- -se de imediato para o local, onde ainda estava o homem, guineense, que acabou detido pelos militares.Foi levado para o posto da GNR de Almancil, onde depois foi entregue à Polícia Judiciária, que tem a responsabilidade de investigação dos casos de violação.Ao que o CM apurou, o homem encontrava-se em Portugal apenas com um visto de residência temporário, justificado pela necessidade de realização de um tratamento médico. Enquanto aguardava por esse procedimento de saúde, arrendou o anexo à mulher para morar.