Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Ataca ex-marido com fogo

Mulher terá agido num quadro de vingança.

Por J.T. | 09:58

Uma mulher, juntamente com o atual companheiro, lançou fogo a um armazém do ex-marido, onde este guardava material de som avaliado em cerca de 200 mil euros, nos Açores.



Ambos acabaram por ser detidos por inspetores da Polícia Judiciária de Ponta Delgada pelo crime de incêndio.



Os dois detidos – ela com 30 e ele com 43 anos – derramaram gasolina e lançaram fogo ao armazém da vítima, com as chamas a alastrarem a outros espaços com grande relevância histórico-patrimonial para os Açores, conforme apurou ontem o CM.



A mulher terá agido num quadro de vingança.