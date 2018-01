Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Ataca ex-patrão em quintal

Filho da vítima conseguiu reter o atacante e entregá-lo à PSP. Crime teve lugar no Estoril, em Cascais.

Por J.T. | 09:04

Um jovem de 22 anos foi detido ao início da noite de segunda-feira, depois de ter agredido e tentado roubar o ex-patrão no quintal da casa, no Estoril, em Cascais. Valeu à vítima a chegada do filho, que conseguiu reter o atacante e entregá-lo à PSP.



Dois outros homens que acompanhavam o agressor – e que ficaram no carro – fugiram.



O ataque aconteceu pelas 19h50, na praceta Santa Rita de Cássia. O comerciante, de 74 anos, foi abordado pelo antigo empregado, que o ameaçou e agrediu, exigindo dinheiro. O filho da vítima acabou por dominar o agressor e abortar o roubo.



O comerciante teve de receber assistência médica no hospital de Cascais.