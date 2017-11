Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Ataca jovem na cama e força-a a fazer sexo

Usou chave falsa para entrar na casa, dirigiu-se ao quarto da estudante de faca na mão e deitou-se com a vítima.

Por Nelson Rodrigues | 01:30

Para entrar na casa da estudante universitária de Erasmus, na rua da Boavista, no Porto, o homem usou uma chave falsa ou um instrumento semelhante que lhe permitiu abrir a fechadura da porta principal. Uma vez no interior, o arguido, de 20 anos, dirigiu-se ao quarto da vítima, de 24, que estava a dormir, e deitou-se com esta na cama.



Sempre sob ameaça de uma faca, obrigou-a depois a manter relações sexuais. O agressor, que está em preventiva, foi acusado de violação e violação de domicílio.



Tudo aconteceu na manhã de 28 de fevereiro deste ano, depois de a vítima ter chegado a casa, após uma festa de Carnaval.



De acordo com o processo, consultado pelo Correio da Manhã, mal se deitou com a vítima na cama, o homem apontou-lhe logo a faca ao pescoço e até lhe provocou um pequeno corte. Depois de violar a jovem espanhola, o arguido ameaçou-a: "Isto vai morrer aqui. Eu vou embora e tu não vais falar com ninguém".



O arguido apenas foi detido pela Polícia Judiciária do Porto dois meses após o crime. O homem foi identificado pela impressão palmar deixada no interruptor da luz do quarto da vítima.



Diz o processo que, uma semana antes da violação, a casa onde a jovem vivia com mais duas mulheres tinha sido alvo de um furto - e pode ter sido nessa ocasião que as chaves da porta foram copiadas.



A vítima, que voltou para Espanha, vive atualmente aterrorizada. Pede 101 mil euros de indemnização.



PORMENORES

Arguido não falou

A vítima prestou declarações para memória futura e que vão ser depois ouvidas durante o julgamento. Já o arguido nunca falou no primeiro interrogatório.



Vestígios biológicos

Para identificar o predador, foram essenciais os vestígios biológicos deixados nos lençóis e no pijama da vítima. O agressor já tem cadastro.



Estava acompanhada

As duas colegas de casa da vítima estavam na habitação – que tem 3 quartos – no momento do ataque sexual, mas não se aperceberam da presença do arguido. São testemunhas.



Acendeu a luz do quarto

Antes de entrar no quarto da jovem, o predador acendeu a luz para verificar se esta estava mesmo a dormir, diz o MP.