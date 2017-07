Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Ataca mãe do ‘ex’ com martelo e faca

Agressora responde por tentativa de homicídio qualificado.

Por Manuel Jorge Bento | 01:30

Sílvia Fernandes foi à casa da mãe do ex-companheiro, a 1 de dezembro do ano passado, em Irivo, Penafiel, deu cinco pancadas na cabeça de Gracinda Almeida, de 69 anos, com um martelo, e já com a vítima no chão, desferiu-lhe dois golpes no pescoço com uma faca. A agressora, de 50 anos, foi agora acusada pelo Ministério Público de um crime de homicídio qualificado na forma tentada.



De acordo com a acusação, divulgada ontem pela Procuradoria-Geral Distrital do Porto, a arguida pretendia aceder a uma garagem, na propriedade da mãe do ex-companheiro - do qual se separara em janeiro. "O Ministério Público considerou ainda indiciado que a arguida pretendeu tirar a vida à vítima e que tal só não aconteceu porque um vizinho acorreu aos seus gritos de socorro, impedindo que a arguida prosseguisse na sua conduta e suscitando o socorro", indica a Procuradoria.



"Vi-a com uma faca espetada no pescoço e a Sílvia a tapar-lhe a boca para ela não berrar", disse ao CM António Rocha, o vizinho, no dia do crime. Gracinda terá sido surpreendida na cozinha.



Após o ataque, ainda conseguiu sair de casa e pedir socorro. Quando os vizinhos chegaram, a agressora ainda tentou fugir, mas foi travada pelos moradores. Teria ainda um bidão de gasolina.



Foi hospitalizada e saiu da unidade de saúde de Penafiel com a GNR. Foi detida pela Polícia Judiciária do Porto.



Sílvia Fernandes está a aguardar julgamento em prisão domiciliária, com pulseira eletrónica.