Ataca mulher com faca de cozinha

Alerta foi dado por um popular que ouviu barulho e informou a PSP.

Por T.V.P. | 08:33

Uma mulher de 28 anos foi esfaqueada pelo companheiro, de 33, com uma faca de cozinha, num bairro de Viseu. O episódio aconteceu na tarde de segunda-feira.



O alerta foi dado por um popular que ouviu barulho e informou a PSP. Quando a polícia chegou ao local, encontrou a vítima caída no chão e ensanguentada. Foi assistida pelo INEM e transportada ao Hospital de Viseu.



O agressor, que vivia com a mulher, assumiu ter sido o autor das facadas e acabou detido.



A faca, que havia sido atirada para um quintal vizinho, foi apreendida.