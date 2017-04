Ataca pais com golpes de catana

O agressor, que se desconhece se estaria alcoolizado, foi detido pela GNR do Cadaval e constituído arguido. Acabou por ser libertado, ficou com termo de identidade e residência e com a obrigação de se apresentar no Tribunal de Torres Vedras.



Ontem faltou à diligência, desconhecendo-se o seu paradeiro.



As vítimas foram transportadas para o hospital das Caldas da Rainha, mas devido à gravidade dos ferimentos acabaram por ser transferidas para o Hospital de Santa Maria, em Lisboa. Encontravam-se em estado grave e foram sujeitas a intervenções cirúrgicas.O agressor, que se desconhece se estaria alcoolizado, foi detido pela GNR do Cadaval e constituído arguido. Acabou por ser libertado, ficou com termo de identidade e residência e com a obrigação de se apresentar no Tribunal de Torres Vedras.Ontem faltou à diligência, desconhecendo-se o seu paradeiro.

O que achou desta notícia?







87.5% Muito insatisfeito

87.5%





12.5% Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







87.5% Muito insatisfeito

87.5%





12.5% Muito satisfeito pub

Um homem de 47 anos agrediu os pais violentamente com uma catana, quinta-feira à noite, em Corujeira, no Cadaval, alegadamente na sequência de uma discussão por causa de dinheiro, que Carlos Roque pedia com insistência à família. Os pais não viam com bons olhos a sua dependência financeira para gastos em vícios como bebida.Os progenitores foram atingidos em várias partes do corpo. Fernando Roque, de 75 anos, era o alvo da ira do filho, e a mãe, Natália Roque, foi em seu auxílio e acabou também ela por sofrer diversos golpes de catana, ao tentar defender o marido. Ambos surgiram ensanguentados, às 23h30 de quinta-feira, na casa de uma familiar, na vizinhança, a pedir ajuda.Enquanto eram chamados os bombeiros, o agressor, enraivecido, destruiu o portão da habitação onde até agora morava com os pais, e dirigiu-se para um café numa localidade próxima, onde foi detido pela GNR.