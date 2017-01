Ataca pais com serrote e machado

Em julgamento, ficou provado que o arguido se encontrava "numa fase de descompensação da sua patologia psiquiátrica", pelo que foi declarado "inimputável em relação aos ilícitos praticados, com risco de perigosidade", pelo que lhe foi aplicada a medida de segurança de internamento, só podendo ser libertado quando estiver curado.



O agressor ainda despejou dois litros de amoníaco em duas vasilhas de azeite que estavam na despensa. Por sorte, os pais notaram um odor diferente e não consumiram o azeite.Em julgamento, ficou provado que o arguido se encontrava "numa fase de descompensação da sua patologia psiquiátrica", pelo que foi declarado "inimputável em relação aos ilícitos praticados, com risco de perigosidade", pelo que lhe foi aplicada a medida de segurança de internamento, só podendo ser libertado quando estiver curado.

O que achou desta notícia?







60% Muito insatisfeito

60%



20%

20% 20% Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







60% Muito insatisfeito

60%



20%

20% 20% Muito satisfeito Outras 5 pessoas também já deram o seu contributo pub

Um homem que atacou os pais em casa com um serrote e um machado, em Mira de Aire, Porto de Mós, há três anos, foi agora condenado pelo Tribunal de Leiria pela prática de dois crimes de violência doméstica. No entanto, como sofre de esquizofrenia paranoide e foi considerado inimputável, vai ficar internado num hospital psiquiátrico.A agressão ocorreu em janeiro de 2014 e chocou a população, pela brutalidade que envolveu. Agora ficou provado em tribunal que o arguido pegou num serrote e num machado e foi à procura do pai para o agredir. Ao ver o filho a aproximar-se desvairado, o homem saiu a correr de casa e por pouco não foi atingido pelo machado, entretanto lançado na sua direção.Ao perceber que o pai tinha escapado, o arguido atirou a mãe ao chão, colocou-se em cima dela e agrediu-a a murro e a pontapé.Ainda na posse do serrote e do machado, o arguido desferiu várias pancadas nos móveis e utensílios de casa, causando danos elevados.