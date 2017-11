Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Ataca taxista em carjacking e é libertado

Crime ocorreu na sexta-feira, na zona de Carnide.

Por M.C. | 08:24

Um jovem de 17 anos foi preso por investigadores da PSP de Lisboa, por ter assaltado um taxista com a ajuda de um cúmplice (ainda em fuga), levando a viatura para abastecer.



O crime ocorreu na sexta-feira, na zona de Carnide.



Os dois jovens roubaram os pertences de um taxista, fugindo ainda com a viatura. Os dois jovens abasteceram o carro numa bomba de gasolina.



Horas após o crime, um dos ladrões foi preso dentro da viatura.



Ficou com apresentações semanais.