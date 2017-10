Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Ataca vizinhos com espingarda

Homem de 49 anos faz 15 disparos de espingarda e atinge dentista.

Por Liliana Rodrigues e Fátima Vilaça | 08:44

Sabia que ele tinha armas em casa, ele dizia-o, mas nada fazia prever o que aconteceu. Não temos qualquer relação, nem nunca tivemos qualquer discussão ou problema". É ainda assustado que João Lopes, pai dos dois alvos do agressor, recorda os minutos de terror que viveu, ontem, cerca das 13h30, quando os filhos chegavam a casa para almoçar, na rua Sá de Miranda, em Braga, e foram atacados a tiro de espingarda.



O homem, de 49 anos que tem problemas psicológicos, fez, pelos menos, 15 disparos, 8 dos quais ficaram marcados na porta da garagem, onde as vítimas se esconderam. Eram 13h30.



Um dos filhos - um conhecido dentista da cidade, de 49 anos - foi atingido numa perna. Não corre risco de vida, mas teve de ser hospitalizado. O irmão mais novos escapou ileso e não quis prestar declarações por estar muito abalado.



O atirador foi detido em flagrante por agentes da PSP de Braga, que lhe apreenderam a arma utilizada. É hoje presente ao juiz do tribunal de Braga para interrogatório judicial.