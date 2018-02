Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Atacada à cabeçada a caminho do divórcio

Jovem agredida dentro de automóvel. Foi hospitalizada.

Por Francisco Manuel | 01:30

Uma mulher de 22 anos foi agredida com uma cabeçada pelo companheiro quando ambos se encontravam a caminho da cidade de Ovar para assinar os papéis do divórcio, quinta-feira de manhã.



O caso ocorreu na freguesia de Maceda, naquele concelho. O agressor e a vítima estavam no mesmo automóvel - conduzido pela jovem - e terá sido durante a viagem para o centro de Ovar que o homem atacou. A mulher defendeu-se e acabou por conseguir voltar para a sua habitação, já sozinha na viatura.



Foi então, por volta das 10h15, que recorreu ao 112. Foram, de imediato, chamados os bombeiros de Esmoriz, que assistiram a vítima na residência, antes de a transportarem para o Hospital de S. Sebastião, em Santa Maria da Feira.



A GNR foi também acionada e ainda tentou localizar, na hora, o suposto agressor. Tal não foi, contudo, possível. Ainda assim, o suspeito encontra-se já identificado pelas autoridades, tendo sido levantado auto de participação e notícia e o caso comunicado ao Ministério Público. A jovem agredida deverá esta sexta-feira deslocar-se a um gabinete médico-legal para exames periciais.