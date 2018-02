Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Atacado à facada e deixado na rua

Jovem de 23 anos encontrado inanimado a 100 metros de bar, em Queluz.

Por Miguel Curado | 01:30

Um jovem de 23 anos foi esfaqueado na barriga junto a um bar no centro de Queluz, concelho de Sintra, e depois abandonado, sem sentidos, na via pública. A agressão ocorreu pelas 04h40, a cerca de 100 metros de distância do bar Património, na avenida da República. Desconhece-se, para já, o número de agressores e em que contexto o jovem foi esfaqueado. A vítima levou três facadas.



Momentos após este ataque, algumas pessoas que passaram na zona aperceberam-se do jovem caído no chão. Estava inanimado, deitado de barriga para cima, e com muito sangue na zona da barriga.



De imediato foi chamada a PSP, bem como os bombeiros voluntários de Queluz, e uma equipa do INEM. A gravidade dos ferimentos do jovem obrigou a que tivesse de ser estabilizado durante largos minutos.



Só após se ter verificado a existência de condições para o transporte é que o jovem, ainda inanimado, seguiu para o Hospital Amadora-Sintra.



Depois de ter dado entrada nas urgências daquele estabelecimento hospitalar, o jovem foi submetido a uma intervenção cirúrgica. Estava, ontem à tarde, no Serviço de Observações. O seu estado de saúde é considerado grave.



A PSP, entretanto, empenhou todos os meios disponíveis para patrulhar a zona onde ocorreram as agressões, nos minutos que se seguiram ao ataque.



Apesar de não ter havido testemunhas das facadas, procurou-se, sem sucesso, os autores do brutal ataque.