Atacado à traição à frente das filhas

Empreiteiro sofre agressão brutal à marretada.

Por Luís Oliveira | 01:30

Um homem de 33 anos foi espancado com uma marreta à frente de três filhas menores por um vizinho, em Palhais, Trancoso. Sofreu graves lesões na face e olhos.



As agressões aconteceram na madrugada de sexta-feira e terão sido provocadas por desentendimentos relacionados com o furto de flores e estragos em canteiros. "Suspeitava que era ele que danificava as flores. Fiz uma espera e apanhei-o em flagrante. Ele não deu hipótese: virei-me e deu-me logo uma marretada e caí ao chão.



Depois deu-me quantas quis", descreveu ontem ao CM a vítima, Filipe Santos, empreiteiro de construção civil. As três filhas de Filipe, de 3, 6 e 12 anos assistiram a tudo e foi a mais velha quem ligou para o 112 a pedir socorro.



Alguns populares viram a vítima prostrada no chão "e não prestaram socorro". "Entre eles estava o Arménio, o dono da carrinha onde morreram os 12 portugueses em França. Naquela altura ajudámo-lo mas agora ele não fez nada", desabafou Sónia Santos, mulher da vítima, que pede justiça: "Ele queria matar o meu marido. Tem que pagar pelo que fez e ser preso", adiantou. Quem também assistiu às agressões foi Amália Coelho, cunhada do suspeito, mas a viver na casa da vítima.



"Pensei que ele ia matar o Filipe. As três meninas ficaram em pânico", descreve a idosa.



O alegado agressor disse ao CM "que apenas se defendeu" e que as lesões sofridas pela vítima aconteceram "quando ele caiu nos paralelos". Foi feita queixa na GNR e o caso seguiu para o Ministério Público.