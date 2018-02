Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Atacado por gang no metro de Lisboa

Com coação física, os assaltantes roubaram 15 euros à vítima.

Por M.C. | 08:34

Um jovem de 19 anos viajou com os cinco ladrões que o assaltaram na estação de metro da Alameda, em Lisboa, denunciando-os depois à PSP, o que permitiu a detenção do gang.



O roubo ocorreu pela 01h00 de ontem. Com coação física, os assaltantes roubaram 15 euros à vítima. Sempre com os elementos do gang à vista, o jovem entrou no mesmo metro que eles e denunciou-os rapidamente a dois agentes da PSP, já na estação do Cais de Sodré.



Os polícias iniciaram a perseguição aos ladrões, entre os 17 e os 19 anos, e apanharam-nos nas imediações do Mercado da Ribeira.



O dinheiro foi devolvido à vítima e os assaltantes recolheram aos calabouços.