Atacam 13 carros em 2 horas

Onde de assaltos entre Póvoa de Varzim e Vila do Conde.

Por Nelson Rodrigues | 06:00

Treze carros foram alvo de furtos no espaço de apenas duas horas, na sexta-feira à noite, entre a Póvoa de Varzim e Vila do Conde. A PSP foi chamada e investiga os ataques às viaturas estacionadas na via pública.



Em todos os casos, os furtos foram idênticos. Os ladrões partem um dos vidros traseiros dos automóveis (por norma os vidros mais pequenos) e após terem acesso ao interior dos mesmos, roubam todos os artigos de valor. A PSP tem registo de carteiras, moedas, rádios, documentos e até telemóveis.

Só na Póvoa, a PSP foi chamada para sete casos no espaço de pouco mais de meia hora.