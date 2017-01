Atacam a matar à facada em café

A vítima foi assistida por uma equipa médica do INEM e transportada para o Hospital de Santo André, em Leiria, enquanto os dois agressores eram identificados e detidos pela Polícia Judiciária de Leiria, em colaboração com a PSP local.



Os dois homens estão indiciados pelo crime de homicídio qualificado na forma tentada e serão hoje presentes a tribunal para serem interrogados.



O ataque ocorreu pouco depois, quando os dois agressores, de 49 e 50 anos, um vendedor ambulante e outro pintor de automóveis, saíam do café. Um deles avançou para a vítima com uma faca de cozinha e desferiu-lhe dois golpes profundos, junto ao coração, que lhe causaram lesões muito graves.

Dois homens com cadastro por crimes violentos foram detidos esta quinta-feira, pela Polícia Judiciária de Leiria, por terem atacado com uma faca de cozinha um homem de 29 anos, que ficou em estado muito grave e está hospitalizado.O crime ocorreu junto a um café, no bairro da Gordalina, na periferia da cidade de Leiria, pelas 22h00 de quarta-feira. A vítima estava a tomar um café, depois do jantar quando foi surpreendida pelos dois agressores com provocações, ameaças e alguns empurrões. Sentindo a sua vida em risco, reagiu a soco e saiu do café, permanecendo depois na rua a conversar com s vizinhos."Eles moram todos aqui no bairro, mas acho que não se conheciam", disse ontem aoum outro vizinho, pedindo para não ser identificado, com medo de sofrer represálias.