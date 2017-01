Atacam administrador e escapam num BMW

A GNR de Esposende foi chamada ao local e o caso está agora a cargo do Núcleo de Investigação Criminal da GNR de Barcelos.



Em poucos minutos, os ladrões - que não mostraram qualquer arma - revistaram a vítima, a quem tiraram ainda a carteira e o telemóvel. Fugiram a alta velocidade com o BMW vermelho e com o carro que usaram no carjacking. Esta quinta-feira, os assaltantes ainda não tinham sido localizados.A GNR de Esposende foi chamada ao local e o caso está agora a cargo do Núcleo de Investigação Criminal da GNR de Barcelos.

Um dos administradores da Prozis, uma marca de suplementos alimentares e nutrição desportiva, foi assaltado quando saía de empresa, em Palmeira de Faro, Esposende. Os encapuzados roubaram um BMW M6, avaliado em 99 mil euros, um relógio Rolex, de 10 mil euros, um telemóvel topo de gama, um computador portátil e mil euros em notas.Os três ladrões conseguiram fugir sem deixar rasto, depois de deixarem a vítima deitada no chão. Esta quinta-feira, o administrador não quis prestar declarações, por estar ainda muito abalado. Tudo aconteceu às 21h00 de quarta-feira, quando a vítima saía da empresa, junto à movimentada EN103, que une Barcelos e Esposende.Quando se preparava para arrancar no carro, parado no parque de estacionamento exterior, foi bloqueado pelos assaltantes, que lhe barraram o caminho com um Renault Clio. Sem tempo para reagir, o homem foi retirado à força do veículo topo de gama e deitado no chão, onde se manteve enquanto um dos elementos apoiava um joelho nas suas costas.