Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Atacam casas e furtam tudo

Trio entrava pelas traseiras das moradias e bloqueava a porta principal da habitação.

Por N.R. | 08:58

O Tribunal de S. João Novo, no Porto, está a julgar três chilenos que fizeram dezenas de assaltos a casas de luxo, no Grande Porto, no final de 2016 e início deste ano.



O trio entrava pelas traseiras das moradias e bloqueava a porta principal da habitação com um móvel para assim poder roubar todos os bens de valor.



Ontem, foram ouvidas várias das vítimas, lesadas em centenas de milhares de euros.