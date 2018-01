Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Atacam nove bombas com armas e violência

Investigação da PJ de Setúbal acaba com três acusados por vaga de assaltos a gasolineiras.

Por Sérgio A. Vitorino | 08:01

Um grupo de vários homens, cujo cabecilha tem 23 anos, espalhou, no ano passado, o terror na Margem Sul, assaltando com armas pelo menos nove postos de abastecimento de combustíveis. Nos roubos ameaçaram os funcionários de morte - chegaram a agredir dois - e fugiram com dinheiro, tabaco e bebidas. Três dos assaltantes foram caçados pela PJ de Setúbal e agora acusados pelo Ministério Público, quando o cabecilha estava quase a ser libertado por excesso de prisão preventiva.



De acordo com a acusação, a que o CM teve acesso, o primeiro roubo foi a 18 de janeiro no Fogueteiro, Seixal. O cabecilha e outros três homens (um deles de cara destapada) utilizaram duas armas de fogo para ameaçar o funcionário: "Se não me dás a ‘guita’ levas um tiro! Vai à caixa que eu quero o dinheiro todo (...)". Levaram dinheiro e tabaco avaliado em 600 euros.



Seguiram-se assaltos, sempre com ameaça de armas de fogo e facas, em Paio Pires, novamente no Fogueteiro, e na Amora. Regressaram pela terceira vez à bomba do Fogueteiro, voltaram pela segunda vez à Amora, assaltaram na Quinta do Conde e depois em Fernão Ferro. Ao todo, roubaram mais de 17 mil euros em dinheiro e tabaco.



O cabecilha esteve em todos os 9 roubos e fez-se sempre acompanhar de, pelo menos, um cúmplice. Atuou várias vezes de cara descoberta e ameaçava com uma faca de grandes dimensões que escondia na manga do casaco. Um dos membros do gang tinha em casa perto de 20 gramas de haxixe, razão pela qual também responde por tráfico de menor gravidade.



Cinco suspeitos ainda estão a ser investigados pela PJ

Além dos três assaltantes agora acusados pelo Ministério Público, há outro que não foi localizado e quatro que, para já, são apenas conhecidos pelos seus nomes de rua: Carlos do Seixal, Fernandinho, Júnior Mateus e Hugo Simão.



Estes não foram ainda acusados, por não terem sido cabalmente identificados. E, uma vez que era necessário acusar com urgência para que o cabecilha não fosse solto, foi retirada certidão para que a investigação seguisse.



Acertaram com caixa registadora na cabeça de vítima

No último roubo do gang, um funcionário da Prio de Fernão Ferro foi atingido na cabeça com a gaveta da caixa registadora, arremessada por um ladrão que achou que ele estava a ‘empatar’.



No terceiro assalto à mesma bomba do Fogueteiro, o cabecilha do gang e um cúmplice trocaram agressões com o funcionário, atacado pela segunda vez. A vítima desistiu ao ver a faca e levou um murro que o deixou KO. Ainda foi picado com a faca no ombro.



PORMENORES

Gomas

Os assaltantes levaram, além do dinheiro e tabaco, embalagens de gomas, chocolates, uma garrafa de litro de cerveja e outros artigos. Ameaçaram os únicos funcionários de serviço nos postos.



Repetição

O grupo atacou três vezes a gasolineira Cepsa na avenida 1º de Maio, no Fogueteiro. Na segunda vez também ameaçaram o funcionário: "Passa para cá todo o dinheiro, senão levas um balázio!".



Armas

Os assaltantes diziam sempre aos funcionários para não resistirem. Para tal, ameaçavam com caçadeiras de canos serrados e, no caso do cabecilha, também com uma faca de grandes dimensões.