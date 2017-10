Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Ataque cardíaco mata estudante de 20 anos

Centenas de colegas do Instituto Politécnico prestaram ontem homenagem ao jovem.

Por Tânia Rei | 01:30

Centenas de universitários estiveram ontem presentes no funeral de Fernando Rabaçal, estudante do Instituto Politécnico de Bragança, de 20 anos, que faleceu na terça-feira, naquela cidade, vítima de uma paragem cardíaca. A comunidade estudantil está em choque com a perda do aluno do 2º ano do curso de Línguas para Relações Internacionais. Num clima de grande consternação, os amigos descreveram a vítima como "um rapaz pacato, adorado por todos e muito popular".



Fernando Rabaçal estava na residência de Bragança quando se sentiu mal. A colega de casa alertou os meios de socorro e, apesar dos esforços, Fernando foi transportado para o hospital já sem vida. Eram-lhe conhecidos problemas cardíacos e, no dia anterior ao incidente, queixou-se de dores no peito.



O jovem era músico de duas bandas - os Senisga e os Bleeding Sin -, como vocalista e guitarrista. Nas notas de pesar partilhadas pelos companheiros através das redes sociais, é referido como "um talento puro que fica por lapidar".



Aos alunos do IPB foi disponibilizado apoio psicológico para enfrentarem os momentos de dor. A instituição decretou dois dias de luto. As atividades académicas foram suspensas.



Por Bragança, as capas negras dos trajes universitários têm sido colocadas à janela, num sinal de união face à tragédia. Da cidade partiram ontem vários autocarros para o último adeus ao jovem - que decorreu em Torre de Moncorvo, de onde Fernando Rabaçal era natural.