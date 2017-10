Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Ataque cardíaco mata jogador

Celso Oliveira jogava no Argivai e morreu em campo aos 42 anos.

Por Nelson Rodrigues | 30.09.17

Celso Oliveira, de 42 anos, morreu na quinta-feira à noite, vítima de um ataque cardíaco fulminante, quando jogava no campo do Guilhabreu, em Vila do Conde.



O futebolista, que deixa mulher e dois filhos de 12 e 15 anos, vestia a camisola do Argivai, da Póvoa de Varzim, há mais de 20 anos.



"Ele tinha realizado exames médicos há pouco tempo e foi declarado como apto. Foi uma grande tragédia para o Argivai", disse ao CM António Torres, presidente da União Desportiva e Cultural de Argivai.



Celso ainda foi socorrido no local por um enfermeiro, colega de equipa, e depois transportado para o Hospital de S. João, no Porto, onde foi declarado o óbito. "Ele vai fazer muita falta, era um homem excelente", frisou o presidente.



Ainda não há data para o funeral.