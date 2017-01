Ataque deixa aviões em risco de desastre

CM sabe, no entanto, que o ataque foi analisado pela Unidade Nacional Contra Terrorismo da PJ, que descartou ter-se tratado de um atentado.



Durante hora e meia, cerca de uma dezena de voos no ar ficaram sem conseguir comunicar com as torres dos aeroportos da Madeira e de Porto Santo. Estas, por sua vez, estavam ‘no escuro’: não conseguiam falar com as aeronaves; ou com o Centro de Controlo de Tráfego Aéreo de Lisboa, da NAV. Foi Lisboa a fazer o controlo das aterragens na Madeira e Porto Santo.



O emigrante, a quem não é conhecido emprego ou atividade regular e que tem antecedentes por pequena criminalidade em Lisboa, tinha tudo premeditado. Fugiu de táxi das imediações do radar de Porto Santo e, já com bilhetes comprados, foi de barco para o Funchal e daí apanhou um voo para Lisboa, de onde viajou para França.



Foi identificado depois e detido agora, no aeroporto e com a ajuda da PSP, ao regressar ao Funchal. Está em preventiva.



sabe, no entanto, que o ataque foi analisado pela Unidade Nacional Contra Terrorismo da PJ, que descartou ter-se tratado de um atentado.Durante hora e meia, cerca de uma dezena de voos no ar ficaram sem conseguir comunicar com as torres dos aeroportos da Madeira e de Porto Santo. Estas, por sua vez, estavam ‘no escuro’: não conseguiam falar com as aeronaves; ou com o Centro de Controlo de Tráfego Aéreo de Lisboa, da NAV. Foi Lisboa a fazer o controlo das aterragens na Madeira e Porto Santo.O emigrante, a quem não é conhecido emprego ou atividade regular e que tem antecedentes por pequena criminalidade em Lisboa, tinha tudo premeditado. Fugiu de táxi das imediações do radar de Porto Santo e, já com bilhetes comprados, foi de barco para o Funchal e daí apanhou um voo para Lisboa, de onde viajou para França.Foi identificado depois e detido agora, no aeroporto e com a ajuda da PSP, ao regressar ao Funchal. Está em preventiva.

O que achou desta notícia?







90.9% Muito insatisfeito

90.9%





9.1% Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







90.9% Muito insatisfeito

90.9%





9.1% Muito satisfeito Outras 11 pessoas também já deram o seu contributo pub

O avião da AeroVip com duas dezenas de passageiros estava já a fazer-se à pista do Funchal, proveniente de Porto Santo, quando subitamente ficou sem comunicações com as duas torres de controlo da Madeira. Um desastre aéreo, em setembro do ano passado, foi evitado. E o responsável foi agora detido pela PJ do Funchal.É um luso-francês de 32 anos que, com uma serra, cortou os cabos do sistema de comunicações do radar de Porto Santo.Segundo explicou aofonte da PJ, o ataque foi "cirúrgico". O homem, nascido em França e filho de pais naturais de Porto Santo, galgou a vedação de segurança do radar da empresa Navegação Aérea de Portugal (NAV) e, munido de uma serra, foi "propositadamente" aos cabos das comunicações. "Demonstrou conhecimento do sistema, mas ainda não conseguimos apurar como, nem a sua intenção além de comprometer a segurança aérea", disse a fonte.