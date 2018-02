Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Ataque selvático dentro do hospital de São João

Agente dispara tiros intimidatórios. Agressor tentou atropelar PSP na fuga.

Por Patrícia Lima Leitão e Ágata Rodrigues | 08:31

O Hospital de São João, no Porto, abriu um inquérito para esclarecer as circunstâncias em que aconteceram as agressões "selváticas" a quatro profissionais do serviço de Urgência, na terça-feira à noite, sendo que uma das vítimas teve de ficar internada.



Quatro agressores, de um grupo de dez pessoas, atacaram os profissionais de saúde a murro e pontapé devido a uma alegada demora no atendimento de um deles. Dois dos indivíduos, pai e filho, de 39 e 19 anos, já foram identificados pela PSP.



Depois de forçar o grupo a abandonar o local, já no exterior do hospital, o agente da PSP que estava de serviço no posto policial viu-se obrigado a disparar tiros para o ar para imobilizar os suspeitos - um dos quais tentou atropelá-lo enquanto fugia. Foram chamados reforços policiais.



Em comunicado, o conselho de administração do Centro Hospitalar de São João indica que o doente "foi triado de acordo com os procedimentos normais e cumprindo todos os tempos previstos". Manifesta também "toda a solidariedade" para com os profissionais envolvidos.