Ateia fogo a armazém de rival

Suspeito foi detido pela Polícia Judiciária da Guarda.

Por L.O. | 08:20

Um agricultor de 45 anos, de Peraboa, Covilhã, foi detido pela Polícia Judiciária da Guarda por ter ateado fogo a um armazém de um vizinho com quem mantém alguns conflitos.



O incêndio ocorreu às 21h30 de sábado passado e destruiu por completo um armazém onde estava guardada palha, um trator e uma bomba de água, material que também ficou reduzido a cinzas.



Segundo o CM apurou, o suspeito do crime terá ateado o fogo ao armazém do rival porque os cães deste terão atacado o seu rebanho.



O agricultor confessou ter ateado o incêndio ao armazém e foi ontem presente a um juiz para primeiro interrogatório judicial.