Aterro sanitário pronto a abrir antes do verão

Resíduos dos municípios do Vale do Lima e Baixo Cávado passam a ser depositados em Barcelos.

Por Fátima Vilaça | 08:47

O novo aterro sanitário do Vale do Lima e Baixo Cávado, em construção na freguesia de Paradela, no concelho de Barcelos, deve entrar em funcionamento em meados deste ano. O equipamento, que vai custar perto de dois milhões de euros, vai substituir o que funciona em Viana do Castelo desde 1999. Terá capacidade para cerca de 800 mil metros cúbicos de resíduos sólidos.



O novo aterro está a ser construído numa área próxima à antiga lixeira de Laúndos, ocupando uma mancha de terreno de cerca de 12 hectares.



Rui Silva, administrador delegado da Resulima - sociedade gestora do aterro - explicou que a vida útil daquele "dependerá do ritmo a que a deposição de resíduos for efetuada". O mesmo responsável adiantou que o aterro atual, que funciona em Vila Fria, no concelho de Viana do Castelo, será desativado "logo que haja condições para se iniciar a exploração na Unidade de Confinamento, Preparação e Tratamento de Resíduos Urbanos de Paradela".



Situado na freguesia de Vila Fria, na margem esquerda do rio Lima, o aterro do Vale do Lima e Baixo Cávado recebe resíduos desde 1999. "No final de 2016, registava um volume ocupado de 1 600 000 metros cúbicos de resíduos", referiu Rui Silva. "Será selado e monitorizado", após a entrada em funcionamento do novo aterro.



O aterro sanitário do Vale do Lima e Baixo Cávado é gerido pela Resulima, sociedade que tem como acionistas as câmaras de Barcelos, Esposende, Viana do Castelo, Ponte de Lima, Ponte da Barca e Arcos de Valdevez (detêm 49 por cento do capital) e a Empresa Geral do Fomento (51% do capital).