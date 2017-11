Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Atinge inquilino a tiro por não pagar a renda

Senhoria, de 62 anos, disparou contra a porta da casa onde o inquilino se tinha refugiado após perceber que estava armada.

Por Nelson Rodrigues e Francisco Manuel | 01:30

Sónia, de 62 anos, queria que o seu inquilino pagasse adiantado o segundo mês da renda da casa que aluga, na rua Conselheiro Queirós, em Verdemilho, Aveiro. Na sexta-feira à noite, depois de o homem lhe ter dito que apenas pagaria no final do mês, quando recebesse o ordenado, a senhoria ficou descontrolada. Pegou numa das cinco caçadeiras que tinha em casa e disparou contra a porta da habitação do inquilino - onde este se tinha refugiado, após perceber que a mulher estava armada.



Os disparos perfuraram a porta da cozinha da habitação e o homem, de 60 anos, sofreu ferimentos em várias partes do corpo. Correu depois para casa dos vizinhos, a pedir por socorro. "Ele bateu na minha porta com muita força. Estava desesperado. Vi-o, depois, cheio de sangue na cara, no pescoço, nas mãos e nas pernas. Tinha ainda um dedo esfacelado. Deixei-o entrar e o meu marido chamou o INEM. Fiquei com a casa cheia de sangue, nunca vi uma coisa assim", contou Benilde Matos, vizinha da vítima e da atiradora.



De imediato foi contactada a PSP e, posteriormente, a Polícia Judiciária de Aveiro - que deteve Sónia. As cinco armas que tinha em casa, e que pertenciam ao companheiro, caçador, foram-lhe apreendidas. A senhoria foi ontem presente a um juiz para primeiro interrogatório judicial e ficou em prisão preventiva.



A vítima foi assistida no hospital de Aveiro e teve alta na madrugada de ontem.