Atirador de Braga tinha várias armas em casa

Detido por disparar sobre dois vizinhos é ouvido hoje por um juiz.

Por Fátima Vilaça | 09:03

Além da caçadeira que usou para disparar sobre os dois vizinhos, quinta-feira à tarde, no centro da cidade de Braga, José Manuel Cunha, de 49 anos, tinha outras armas em casa e dezenas de munições.



O homem, detido em flagrante pela PSP, será hoje ouvido em primeiro interrogatório por um juiz do Tribunal de Cabeceiras de Basto. Está indiciado por dois crimes de homicídio na forma tentada.



José Manuel Cunha passou todo o dia de ontem detido nas celas do Comando de Braga da PSP, para onde foi levado na quinta-feira depois de ter efetuado pelo menos 15 disparos com uma caçadeira, na direção de dois vizinhos, de 49 e 51 anos.



Uma das vítimas, um conhecido dentista da cidade, teve que ser assistido no hospital. O irmão escapou ileso.