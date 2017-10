Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Atiram para a cadeia pacotes de leite com telemóveis e droga

Sobrevoaram um muro da cadeia e caíram perto da entrada da cozinha.

Por M.C. | 10:26

Dois pacotes de leite com 4 telemóveis, carregadores, auriculares, e cerca de 900 comprimidos de diversos tipos, foram arremessados da rua para o interior do Estabelecimento Prisional de Lisboa (EPL).



Os Serviços Prisionais confirmaram a ocorrência e disseram ao CM ter aberto um inquérito.



A situação foi detetada pelas 14h00 de quarta-feira, por guardas que faziam a rendição numa das torres de vigilância do EPL.



Os dois pacotes sobrevoaram um muro da cadeia e caíram perto da entrada da cozinha.



Apesar de se ter percebido que os mesmos vieram da zona do Palácio da Justiça, não foi possível identificar o autor do arremesso, nem os recetores dos artigos.