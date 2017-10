Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Ativado Plano Distrital de Emergência de Leiria

Incêndio que passou do concelho da Marinha Grande para Leiria está "complicado".

O Plano Distrital de Emergência de Leiria foi ativado este domingo, pelas 23:00, disse à Lusa o presidente da Câmara de Leiria, Raul Castro.



Segundo o autarca, o incêndio que passou do concelho da Marinha Grande para Leiria está "complicado".



"Estamos a evacuar todas as localidades que consideramos estar em perigo e os lares. As pessoas estão a ser encaminhadas para o pavilhão do Souto da Carpalhosa e para o Regimento de Artilharia n.º 4 de Leiria", adiantou Raul Castro.



O presidente da autarquia afirmou ainda que "não é possível dar mais informações, porque todos os elementos não param".



O parque de campismo da Praia do Pedrógão, no concelho de Leiria, foi evacuado esta segunda-feira por ordem da GNR, disse um dos responsáveis daquela estrutura.



João Paulo Moura e Sá, da empresa concessionária do parque de campismo do Pedrógão e também do da Praia da Vieira (concelho da Marinha Grande, também no distrito de Leiria), disse também que a situação é complicada.



"No parque da Praia da Vieira foi pior, mas ainda não conseguimos prever os prejuízos. No Pedrógão, aparentemente, o parque terá sofridos danos menores", explicou, recordando que estavam mais de 100 pessoas naquela unidade.



Este incêndio, que teve início em Alcobaça, alastrou-se à Marinha Grande e também a Leiria.