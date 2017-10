Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Atraído para sexo acaba sequestrado

Foi sequestrado, espancado e roubado, e depois fechado e amordaçado na bagageira do carro.

Por F.M. | 10:24

Um homem de 26 anos viajou de Satão, em Viseu, até Santa Maria da Feira num quadriciclo para um encontro amoroso, mas à espera tinha não só a rapariga que conheceu, através do Facebook, como o namorado desta e um amigo.



Foi sequestrado, espancado e roubado, e depois fechado e amordaçado com as mãos amarradas, na pequena bagageira do carro. Apesar disso, conseguiu soltar-se e telefonar à PSP a pedir ajuda.



Tudo ocorreu na madrugada de ontem. Um dos ladrões, de 19 anos, foi apanhado pela PSP e entregue à PJ.



O cúmplice foi detido à tarde. A jovem também está identificada.



Ao todo, roubaram 500 euros em dinheiro e mais 100 euros num levantamento de multibanco.



Os dois detidos ficam em prisão preventiva.