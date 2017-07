Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Atropela agentes da Guardia Civil

Fugiu 20 quilómetros e foi capturado já em Portugal.

Por Miguel Curado | 08:12

Quando, na terça-feira à tarde, foi mandado parar por uma patrulha da Guardia Civil espanhola, a pouca distância da fronteira com Portugal, de Vilar Formoso, o condutor, de 42 anos, residente no Sabugal, mostrou-se muito nervoso. Aceitou sair do carro e os militares aperceberam-se de vestígios de cocaína dentro da viatura. Encurralado, o português regressou ao veículo alegando ter mais droga no mesmo. Acabou por acelerar, atropelando dois guardas.



Um dos agentes da autoridade do país vizinho foi mesmo arrastado à frente da viatura do condutor português durante vários metros até cair, inanimado, na estrada. Os dois agentes feridos tiveram depois de receber tratamento hospitalar.



O português, mesmo assim, não abrandou a fuga. Tendo em conta a proximidade da fronteira, o homem de 42 anos depressa entrou em território nacional. Várias patrulhas da Guardia Civil espanhola perseguiram-no.



Segundo a imprensa espanhola, os militares do país vizinho seguiram no encalço do fugitivo durante cerca de 20 quilómetros, entrando em Vilar Formoso. O condutor acabou por se despistar e deixar o carro parado na berma da estrada, fugindo a pé.



Os guarda espanhóis voltaram a persegui-lo, retendo-o até à chegada de militares da GNR. A custódia do detido foi entregue à força de segurança portuguesa.



A guarda do cidadão do Sabugal fica provisoriamente a cargo da GNR, até que se conclua a extradição para a cidade espanhola de Ciudad Rodrigo, onde será interrogado por um juiz.