Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Atropela operário da Portugal Telecom devido a poste

Vítima ficou presa na parte traseira do carro. Caso ocorreu em Santa Maria da Feira.

Por Ana Silva Monteiro | 06:00

Um operário da Portugal Telecom (PT), de 43 anos, foi atropelado, aparentemente de forma intencional, por um morador de uma habitação, em Argoncilhe, Santa Maria da Feira, quando estava a proceder à troca de um poste de telecomunicações.



A vítima ficou com ferimentos ligeiros e foi transportado para o hospital. A GNR foi ao local e investiga.



"O poste que estava naquela rua já estava velho e degradado. Resolvemos trocá-lo e colocá-lo no passeio. O morador não gostou e atropelou-o. Pelo que me contaram, o homem ficou debaixo do carro algum tempo", disse ao CM Manuel Santos, presidente da Junta de Freguesia de Argoncilhe, que tinha dado autorização para a troca daqueles postes.



Ao que o CM apurou, o morador, de 56 anos, não gostou de ver o operário a colocar o poste junto à sua casa e ameaçou-o. Como a vítima continuou os seus trabalhos, o proprietário da habitação entrou no carro e fez marcha atrás, atropelando o homem que terá ficado preso na parte traseira do automóvel. De seguida abandonou o carro e foi para o interior da casa.



A GNR comunicou o caso ao Ministério Público.



PORMENORES

Morador contra o poste

O homem, de 56 anos, vive na rua de Pereira, em Argoncilhe, Santa Maria da Feira, há cerca de um mês. Segundo o presidente da junta, o morador entende que o passeio em frente a sua casa - e onde foi colocado o poste - é sua propriedade e atropelou o operário.



Ferimentos nos joelhos

O operário foi atropelado e ficou encostado a uma vedação, que cedeu parcialmente, o que evitou que ficasse ferido com gravidade. Ainda assim, ficou com ferimentos nos dois joelhos e foi levado para o hospital.