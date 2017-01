Atropela duas estudantes em Coimbra e foge

O que achou desta notícia?







Duas estudantes da Universidade de Coimbra, com 18 anos, foram ontem atropeladas por um carro quando atravessavam a rua dos Combatentes numa passadeira.O acidente ocorreu pouco depois das 18h00 e o condutor do carro fugiu, não tendo sido localizado até esta sexta-feira à noite.As duas jovens, naturais de Ferreira do Zêzere, sofreram vários ferimentos e foram transportadas para os Hospitais da Universidade.