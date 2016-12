Atropela e mata idosa e foge a pé

Uma equipa do Núcleo de Investigação de Acidentes da GNR de Viseu investiga as circunstâncias em que se verificou o atropelamento mortal.

Um homem de 58 anos foi identificado por militares da GNR por ser suspeito do atropelamento mortal que vitimou uma mulher idosa, de 92 anos, em Avelal, Sátão, fugindo de seguida.O atropelamento ocorreu ao final da tarde de quinta-feira na Estrada Nacional 229, quase em frente ao posto da GNR de Avelal, fora de passadeira. Após o embate contra a idosa, que lhe provocou a morte, o condutor fugiu mas deixou o veículo no local.Num primeiro momento, a prioridade foi socorrer a vítima, residente naquela localidade do concelho do Sátão, distrito de Viseu. Depois, partindo dos dados identificativos da viatura, a GNR rapidamente localizou o condutor, que também reside nas imediações.