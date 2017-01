Atropela estudante e deixa cartão

A vítima sofreu ferimentos ligeiros, foi socorrida pelos bombeiros e levada ao Hospital Garcia de Orta, em Almada.

Um homem de 84 anos atropelou esta quinta-feira uma estudante de 15, à porta de uma escola em Vale Fetal, Charneca de Caparica.Disse que estava a sentir-se indisposto com a situação e ausentou-se do local após deixar um cartão com a identidade a uma contínua do estabelecimento de ensino.Segundo afirmou aofonte da GNR, o idoso não estava no local à chegada da patrulha mas foi devidamente identificado pelos militares. Tudo se passou pelas 13h30.